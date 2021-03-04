В Мурманской области молодые летчики впервые провели бомбометание

В учениях принимали участие пять самолетов Ту-22М3 и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Фото: Миноброны
Несмотря на все капризы погоды в виде похолодания, сильного ветра и метели на Северном флоте экипажи дальней авиации выполнили учебно-тренировочные полеты.
Молодые летчики отработали взлеты и посадки, полет по маршруту в заданном районе, взаимодействие с группой руководства полетами, а также тактическое бомбометание по объектам условного противника. Некоторые задачи были в новинку.
Впервые выполняли подобное упражнение в воздухе, до этого тактическое бомбометание отрабатывали только на тренажере, — рассказал помощник командира корабля на самолете Ту-22М3 лейтенант Олег Бортник.
В учениях принимали участие пять самолетов Ту-22М3 и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.
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