В Мурманской области молодые летчики впервые провели бомбометание

В учениях принимали участие пять самолетов Ту-22М3 и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Фото: Миноброны

Несмотря на все капризы погоды в виде похолодания, сильного ветра и метели на Северном флоте экипажи дальней авиации выполнили учебно-тренировочные полеты.

Молодые летчики отработали взлеты и посадки, полет по маршруту в заданном районе, взаимодействие с группой руководства полетами, а также тактическое бомбометание по объектам условного противника. Некоторые задачи были в новинку.

Впервые выполняли подобное упражнение в воздухе, до этого тактическое бомбометание отрабатывали только на тренажере, — рассказал помощник командира корабля на самолете Ту-22М3 лейтенант Олег Бортник.

В учениях принимали участие пять самолетов Ту-22М3 и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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