Между Мурманском и Апатитами запустят дополнительные поезда

В мартовские праздничные дни из Мурманска в Апатиты и обратно будут ходить дополнительные поезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близятся праздничные мартовские дни, которые некоторые северяне захотят провести не дома, а выехав куда-то. Один из самых быстрых и доступных вариантов - отдых в Хибинах.

- С целью повышения качества обслуживания пассажиров в период с 6 по 8 марта 2021 года назначаются дополнительные пригородные поезда на участке Мурманск – Апатиты, - сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. - Для удобства пассажиров, а также для совершения поездок к популярному горнолыжному курорту региона поезда будут курсировать ежедневно 6,7 и 8 марта. Таким образом в течение праздничных дней марта пассажиры смогут утром отправиться в Апатиты, а вечером того же дня уехать обратно в Мурманск.

Так, 7 и 8 марта будет ходить поезд №6369, отправление из Мурманска в 8.25, прибытие в Апатиты в 12.03. 6 и 8 марта будет ходить поезд №6370 отправлением из Апатитов в 19.55 и прибытием в Мурманск в 23.48.

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