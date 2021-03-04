В марте заключат договор на разработку архитектурного облика Больничного городка в Мурманске

Реновация Больничного городка в Мурманске должна начаться в этом году. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области провел совещание по реновации Больничного городка, на котором присутствовали представители пространственного моделирования городов института «Гипрогорпроект».

Напомним: в феврале были представлены два проекта застройки микрорайона, а от жителей ждали оценку задуманному.

- Это важнейший проект для Мурманской области, наша главная задача – обеспечить его реализацию. В этом году соответствующая работа должна начаться. Проект непростой, требующий больших инвестиций. Мы получили решение о федеральной поддержке для того, чтобы модернизировать инфраструктуру в этом микрорайоне, - сообщил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что все работы по реновации должны начаться в этом году. Вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский отметил, что в марте должен быть заключен договор на разработку архитектурно-градостроительной концепции, которая будет включать и архитектурный облик микрорайона, и финансово-экономическую модель, в том числе и обоснование технических решений.

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