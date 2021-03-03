В Мурманске мужчина ушел на подработку и пропал

Все, кто могут помочь с поисками пропавшего, могут позвонить по телефону 8-911-324-51-76. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Житель Мурманска Кирилл Котцов просит земляков помочь найти его отца Андрея Шайтурова, о котором вот уже скоро сутки нет вестей

- Пропал отец, вчера [2 марта] выходил на связь около 23 часов, должен был приехать домой в течении часа - был на подработке в районе памятника Ждущей, но до сих пор не вернулся. Телефон выключен, и никто не знает о его местонахождении. Помогите, кто, может, видел - любая информация важна, - пишет мужчина в мурманских пабликах в "ВКонтакте".

Во что был одет его отец, северянин не уточнил. Все, кто могут помочь с поисками пропавшего, могут позвонить по телефону 8-911-324-51-76.

Напомним: В Мончегорске у кладбища нашли тело пропавшего пять дней назад мужчины. 79-летний Геннадий Гавеман ушел из дома 3 февраля, его искали и родные, и волонтеры.