Под Североморском машина сбила дорожного рабочего

В Госавтоинспекции региона отметили, что на пострадавшем дорожном рабочем был световозращающий жилет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезная авария произошла под флотской столицей вечером 2 марта.

- В 18.15 на 16 километре автоподьезда к Североморску водитель, управляя автомобилем KIA, при движении со стороны Североморск в сторону юга, чтобы не столкнуться с остановившимся впереди автомобилем, решил объехать его по обочине, где допустил наезд на дорожного рабочего, осуществляющего регулировку дорожного движения. Потом машина столкнулась с грузовиком Mercedes, который осуществлял выезд с места дорожных работ. В ДТП пострадал дорожный рабочий, которого доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По факту ДТП проводиться проверка, - сообщил инспектор по особым поручениям УГИБДД России по Мурманской области Евгений Шевченко.

В Госавтоинспекции региона отметили, что на пострадавшем дорожном рабочем был световозращающий жилет. Но он бы не спас его от столкновения с машиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области сняли часть ковидных ограничений. Обстановка в регионе позволила это сделать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru