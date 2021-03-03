Следователи проводят проверку по факту гибели пациента в машине скорой помощи

По факту видео от Александра Козака, в котором он рассказывает о "лысой" резине, они начали проверку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 марта в Мурманске произошла беда: в машине скорой помощи, ехавшей от дома №21 на улице Кильдинской, умер пациент.

Водитель "кареты" Александр Козак рассказал, что та не смогла двинуться из-за "лысой" резины. Также пусть затруднился из-за снежной каши и гололеда. Однако в министерстве здравоохранения региона опровергли эту информацию, заявив, что зимние шины были в порядке. А во время поездки в больницу состояние мужчины, страдавшего от острой сердечной недостаточности, ухудшилось.

Правду в этой истории найдут следователи. По факту видео от Александра Козака, в котором он рассказывает о "лысой" резине, они начали проверку.

- По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию дворовых территорий в безопасном для граждан состоянии. Кроме того, в ходе проверки будет оценено техническое состояние автопарка скорой медицинской помощи, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним: ранее проверку начала прокуратура.

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