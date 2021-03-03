В Оленегорске установят памятный знак кинорежиссеру Александру Роу

Разместить ее планируют на фасаде Дворца культуры. Фото: ru.wikipedia.org

Мемориальная табличка в память о кинорежиссере Александре Роу будет установлена в Оленегорске. Такое решение приняла специальная комиссия при администрации города 3 марта.

Разместить ее планируют на фасаде Дворца культуры. Место выбрано не случайно: именно тут в 1964 году состоялся первый показ киносказки «Морозко».

– Таким образом мы увековечим память о талантливом кинематографисте и значимом событии, о котором должны знать жители и гости нашего города. Ведь работа над фильмом шла в окрестностях Оленегорска, и именно оленегорцы приняли активное участие в съемках, – рассказал глава Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский.

Напомним, что «Морозко» - самая известная работа Александра Роу. Фильм был продублирована на несколько языков. Впоследствии он вышел в прокат в Великобритании, ГДР, США, Мексики, Финляндии и ряде других стран. А 2021 году исполняется 115 лет со дня рождения режиссера.

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