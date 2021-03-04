Бывшего генерального директора аэропорта «Мурманск» Андрея Осипова задержали в Челябинске

Андрея Осипова подозревают в мошенничестве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Управлении ФСБ Челябинской области сообщили о задержании директора международного аэропорта "Челябинск" им. И.В. Курчатова (АО "Челябинское авиапредприятие") Андрея Осипова по подозрению в мошенничестве - ему вменяют ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с использованием служебного положения)

- В отношении Андрея Осипова проводятся следственно-оперативные действия, - сообщили в пресс-службе ФСБ региона.

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На рабочем месте Андрея Осипова прошли обыски.

Напомним: ранее задержанный был генеральным директором аэропорта "Мурманск". Свой пост в Заполярье он покинул в октябре 2019 года - спустя четыре года после начала работы в Мурманской области. Сразу после этого он переехал в Челябинск, где занял аналогичную должность вместо Юрия Конькова.

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