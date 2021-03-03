В Кировске ищут мальчика для съемок вместе с Михаилом Пореченковым

Для северян это возможность попасть в кадр: поучаствовать в массовке или эпизодах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области в эти дни идут съемки второго сезона сериала "Полярный". Напомним: первой сезон тоже снимали на Кольском полуострове - в Кировске.

Для северян это возможность попасть в кадр: поучаствовать в массовке или эпизодах. Например, прямо сейчас представители съемочной группы ищут мальчика, который будет играть вместе с Михаилом Пореченковым - исполнителем главной роли в сериале.

- На съемки сериала "Полярный-2" в Кировске требуется мальчик 11-14 лет, крупного телосложения! Только Кировск или Апатиты! - написала на личной странице Ксения Пушкаш.

Родители детей, которые хотят попробовать свои силы, могут написать Ксении в личные сообщения или позвонить по телефону 8953-307-32-12.

Напомним: в начале февраля в Мурманске завершились съемки сериала "Иван", где губернатор Мурманской области Андрей Чибис сыграл одну из ролей.

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