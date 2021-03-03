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Спецоперация по вывозу мусора в Мурманске: мусоровоз застрял в снежной каше

Вытаскивать большегруз из плена пришлось всеми способами
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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На помощь позвали погрузчик, но тот не сразу смог вытащить большегруз.

На помощь позвали погрузчик, но тот не сразу смог вытащить большегруз.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска ругаются на "Управление отходами": дворы зарастают мусором, который не вывозят. А региональный оператор в свою очередь ругает управляющие компании, которые плохо убирают дворы от снежной каши. Или тракторами сгребают ее к площадкам с мусорными баками так, что их просто не вывезти к мусоровозу.

Насколько тяжело так работать, сотрудники "Управления отходами" наглядно показали журналистам, пригласив их на спецоперацию по вывозу мусора у дома №72 на проспекте Ленина в Мурманске. Здесь процедура, которая обычно длится минут 10, растянулась почти на час. А все потому, что мусоровоз ожидаемо увяз в снежной каше.

На помощь позвали погрузчик, но тот не сразу смог вытащить большегруз. Чтобы ему хоть как-то подобраться к мусоровозу, сначала пришлось поработать ковшом и расчистить часть двора от снега.

Насколько тяжело так работать, сотрудники "Управления отходами" наглядно показали журналистам.

Насколько тяжело так работать, сотрудники "Управления отходами" наглядно показали журналистам.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- К сожалению, такую картину, как в этом дворе, мы наблюдаем по всему городу последнюю неделю. Снег, завалы, невозможность подъехать к мусорным площадкам, а иногда просто заехать во двор. На сегодняшний день мы не вывезли 120 контейнерных площадок. Мы были вынуждены сначала расчищать пути, а потом снова ехать. Для нас это, конечно, лишние траты, - рассказал заместитель директора регионального оператора "Управление отходами" Виталий Измайлов.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал Мурманск в числе аутсайдеров по уборке снега.

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