Из-за дорожных работ ограничили въезд в Североморск

Из-за возобновившихся дорожных работ для транспорта снова ограничен въезд в Североморск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу к столице Северного флота реконструируют, поэтому время от времени автолюбителям приходится испытывать неудобства.

Из-за возобновившихся дорожных работ для транспорта снова ограничен въезд в Североморск. Работы по реконструкции участка подъезда к ЗАТО с 14 по 19 километр снова кипят с 1 марта.

- На участке организовано реверсивное движение, – сообщили в УПРДОР «Кола».

Для объезда участка реконструкции водителям предлагают использовать следующий маршрут: 14+297 километр подъезда к Североморску - Верхне-Ростинское шоссе - улица Домостроительная - улица Свердлова - проспект Героев-североморцев. А так же 19+027 километр подъезда к Североморску.

Напомним: в середине февраля дорогу к Североморску перекрывали на четыре дня из-за взрывов. Каждый день движение ограничивали на два часа.

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