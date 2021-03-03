В торговом центре Мурманска нашли контрафактные шубы

Факт продажи натуральных шуб без идентификационных знаков выявили сотрудники таможни и регионального Роспотребнадзора во время проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

То "паленые" джинсы, то обувь якобы известных марок. В Мурманске то и дело накрывают торговые точки, которые пытаются продать покупателям подделки. Бывает, что кто-то замахивается на дорогие вещи. Так, в одном из салонов в центре Мурманска торговали шубами без маркировки.

Факт продажи натуральных шуб без идентификационных знаков выявили сотрудники таможни и регионального Роспотребнадзора во время проверки. Нарушение было зафиксировано.

– Общая стоимость продукции без маркировки составила 206 тысяч 400 рублей. На товар наложили арест, – сообщили в Мурманской таможне.

По результатам проверки и выявленному факту заведено дело об административном правонарушении по статье «Продажа товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ»

Напомним: В Мурманской области работает «горячая линия» «Антиконтрафакт». Сообщить о нарушениях в сфере незаконного оборота промышленности можно круглосуточно.

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