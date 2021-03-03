В Мурманск прибудет небывалая по размаху экспедиция

Путешественники побывают в 50 регионах и преодолеют свыше более 34 тысяч километров причем разными способами: на велосипедах, машинах, пешком, катамаранах, а по Севморпути пройдут на ледоколе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Обогнуть всю страну за 283 дня - такую задачу поставили перед собой участники экспедиции "Россия-2021", которую организовали Русское географическое общество, Федерация спортивного туризма России и Министерство просвещения РФ.

Путешественники побывают в 50 регионах и преодолеют свыше более 34 тысяч километров причем разными способами: на велосипедах, машинах, пешком, катамаранах, а по Севморпути пройдут на ледоколе.

3 марта экспедиция стартовала из Сочи и держит путь в Мурманск.

- Экспедиция "Россия-2021" покажет в первую очередь молодому поколению россиян уникальность, разнообразие и красоту нашей великой Родины. В ключевых городах экспедиционного маршрута пройдут лекции, спортивные мероприятия, выставки и молодёжные форумы. К ним присоединятся более 10 тысяч человек. Более 1000 станут непосредственными участниками экспедиции: в краях и областях к основной группе будут присоединяться молодые туристы и ученые, чтобы пройти свою часть пути, - сообщили в Краснодарском отделении Русского географического общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис про уборку снега: "Всем главам муниципалитетов свои рабочие места не покидать пока не справитесь с работой". Губернатор поручил создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru