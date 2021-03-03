В Мурманске по вине управляющей компании затопило подвал жилого дома

По факту выявленных нарушений в адрес руководителя управляющей компании вынесли представление об устранении нарушений требований жилищного законодательства. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура подала иск в суд на одну из управляющий компаний Мурманска. Поводом для него стали результаты проверки, которую провели жилищная инспекция и сотрудники комитета по жилищной политике администрации областного центра после обращения одного из горожан. Он сообщал, что дом №7 на Театральном бульваре страдает от халатности «управляшки». И этим словам нашли подтверждение.

- В подвале здания зафиксировали обильное количество воды и отсутствие мелкоячеистой сетки на продухе между первым и вторым подъездом. Кроме того комиссия отметила ненадлежащую уборку придомовой территории, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По факту выявленных нарушений в адрес руководителя управляющей компании вынесли представление об устранении нарушений требований жилищного законодательства. Акт реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

В отношении руководителя управляющей организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Постановление и материалы проверки к нему направлены в суд для рассмотрения по существу.

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