Дорогу к школе для детей с ограниченными возможностями в Мурманске расчистили

Не было бы отчаянной жалобы родителей - никто бы и не собрался расчищать дорогу, пока снег не растает. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оперативный штаб по уборке территорий в Мурманске доложил, что на 3 марта подъезд к филиалу школы 27 расчистили с обеих сторон, и приложил в доказательство фотографии дороги, по которой теперь можно пройти. Напомним: этот участок оказался в центре скандала из-за того, что родителям детей-инвалидов пришлось на руках нести их к школе из-за снежной шуги и колейности. Больше этого делать не придется. По крайне мере пока.

Однако не все жители города не разделяют радость от уборки по нескольким причинам. Во-первых, это, конечно же, работа по сигналу. Не было бы отчаянной жалобы родителей - никто бы и не собрался расчищать дорогу, пока снег не растает. Кто-то жалуется, что у других школ не пройти школьникам ни проехать - дети с рюкзаками преодолевают сугробы и падают прямо в снег.

Во-вторых, очевидцы недовольны качеством уборки. По их мнению, снег сдвинули на пешеходную дорожку, теперь лишив возможности других людей передвигаться в соответствии с правилами дорожного движения. Да и во дворе школы, по их мнению, небезопасно. Напомним, что ситуацией заинтересовался следственный комитет, который будет проверять соблюдение должностными лицами, ответственными за безопасность несовершеннолетних, соблюдение их обязанностей.

Может, тогда и по остальным школам и детским садом выездные рейды провести, для профилактики?

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