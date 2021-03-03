За последние сутки в Мурманской области умерли от коронавируса шесть человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 марта 2021 года составило 957 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе новая коронавирусная инфекция унесла жизни еще шести человек.

Этот показатель за 3 марта, а также за 27 февраля, является худшим с 17 февраля, когда было зафиксировано семь смертей от COVID-19. Напомним, что 28 февраля был радостный день без летальных случаев.

Всего в Мурманской области с марта прошлого года коронавирусом заболели 47 004 человека, 75 случаев зафиксировали за последние сутки. Похожий результат был 18 сентября - 76 зараженных. После этого их число стало расти.

С 5 марта в Мурманской области отменяют часть ковидных ограничений, так как заражаемость коронавирусом снизилась в три раза и тенденция сохраняется.

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