Стали известны подробности несчастного случая в Апатитах, где рабочему оторвало руку

Как нам стало известно от правоохранительных органов, молодой человек действительно не был трудоустроен в компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 марта на одной из промышленных площадок в Апатитах произошел несчастный случай: рука 27-летнего рабочего оказалась затянута в механизм - инерционный грохот, из-за чего ее оторвало. Молодого человека госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ.

Оказалось, что инцидент случился на территории зоны ответственности строительной компании "СК Кристалл".

- Необходимо сначала разобраться, что произошло. Я туда никого не звал, никого не приглашал. И человека этого не знаю, даже не видел его - он у нас не работал. Эти люди пришли и предложили нам заключить договор на запуск инерционного грохота. Мы его взяли в аренду, еще не запускали, а планировали к сезону запустить, - рассказал "КП" генеральный директор ООО "СК Кристалл" Александр Христюк.

Как нам стало известно от правоохранительных органов, молодой человек действительно не был трудоустроен в компании. В данный момент уголовное дело по данному несчастному случаю не возбуждено.

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