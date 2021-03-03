В Мурманской области насчитали 384 699 женщин

Старше трудоспособного возраста – 31%, моложе трудоспособного – 17%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне 8 Марта Мурманскстат по своей ежегодной традиции составил статистический портрет женщин, проживающих в Мурманской области. Напомним, перед Днем защитника Отечества орган статистики составил портрет мужчин.

- На 1 января 2020 года в регионе проживало 384 699 женщин. Из них в трудоспособном возрасте – 52%, старше трудоспособного – 31%, моложе трудоспособного – 17%. А более подробную информацию о женщинах, такую как, образование, состояние в браке, источники средств к существованию, владение языками, мы узнаем по итогам Всероссийской переписи населения, которая состоится в сентябре 2021 года, - сообщили в Мурманскстате.

Фото: Мурманскстат

Напомним: В 2020 году население Мурманской области сократилось на 8,2 тысячи человек. Основной причиной сокращения населения называют миграцию.

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