Более 5 миллиардов рублей взыскали с должников приставы Мурманской области

За год фактическим исполнением окончено 286,3 тысячи исполнительных производств. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2020 году судебные приставы Мурманской области взыскали с должников более 5 миллиардов рублей. Такая цифра была озвучена на коллегии управления федеральной службы судебных приставов региона.

– В 2020 году продолжилась тенденция роста исполнительных документов, поступающих на принудительное исполнение. На их основании возбуждено 523 тысячи исполнительных производств. А за аналогичный период 2019 – 513,7 тысячи, – сообщили в ведомстве.

За год фактическим исполнением окончено 286,3 тысячи исполнительных производств. Это чуть больше чем в 2019-м. Взысканная сумма составила 5,3 миллиарда рублей, а в консолидированный бюджет перечислено 1,1 миллиарда.

В УФССП России по Мурманской области сообщили, что наибольше количество дел было связано с обеспечением прав несовершеннолетних детей, говоря по-простому - алиментами В минувшем году по указанной категории взыскали более 168 миллионов.

Приставы оказывали содействие полицейским в розыске и задержании лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда. За год судебные приставы помогли задержать 89 человек.

Кроме того во время заседания коллегии отметили работу приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Они не допустили чрезвычайных происшествий, которые повлекли причинение вреда здоровью участников судебных процессов, работников и посетителей судов и судебных участков мировых судей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис про уборку снега: "Всем главам муниципалитетов свои рабочие места не покидать пока не справитесь с работой". Губернатор поручил создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru