В Мурманской области ожидается до -8

В Мурманской области начало холодать. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Весна в Мурманской области наступила только по календарю. На деле же за окнами - зима.

Как сообщил губернатор Андрей Чибис перед открытием совещания с главами ведомств и муниципалитетов, всю неделю будет идти снег, а потом придут морозы. По данным синоптиков, похолодание уже началось.

- 3-4 марта ожидается смещение частных циклонов с Баренцева моря: местами пройдет снег, температура воздуха постепенно понизится, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

В среду синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду, а также небольшой, местами умеренный снег, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха -3-8°.

Напомним: в Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровск введен режим повышенной готовности из-за последствий снегопадов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис про уборку снега: "Всем главам муниципалитетов свои рабочие места не покидать пока не справитесь с работой". Губернатор поручил создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru