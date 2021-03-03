Избивавший сожительницу житель Мурманска получил удар ножом в живот

Жительница Мурманска убила сожителя ударом ножа в живот. Фото: СКР по Мурманской области

Самооборона может довести до тюрьмы. Это может случиться с 62-летней мурманчанкой, которой грозит 15 лет провести в местах лишения свободы за убийство.

Драма разыгралась 17 декабря в одном из домов на улице Шабалина. Женщина поссорилась со своим 67-летним сожителем. Мужчина так разозлился, что стал избивать любимую. Между ударами по телу и голове северянка успела схватить со стола нож и ударить мужчину, почти не целясь. Однако она попала ему в живот, и ранение оказалось смертельным.

- Причастность обвиняемой к совершению преступления установлена следователями после проведения комплекса следственных действий, в том числе ряда судебных экспертиз – судебно-медицинских, биологических, криминалистических, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас его материалы направлены в суд.

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