Жительницу Мурманска будут судить за пьяную шутку о взрыве жилого дома

Жительница Росляково "заминировала" жилой дом.

Большинство сообщений о готовящих взрывах в разных зданиях Мурманской области - это пьяные выходки тех, кто или решил так пошутить, или же кому-то отомстить.

54-летней жительнице Мурманска тоже пришло в голову, что можно позвонить и сообщить, что дом №16 на улице Молодежной в районе Росляково может взлететь на воздух. Северянка взяла свой мобильный и позвонила по телефону "112" оператору службы "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области".

На место прибыли экстренные службы, однако никакой угрозы для жильцов не обнаружили. Зато обнаружили выпившую даму. В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве).

- В ходе дознания подозреваемая вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. По результатам изучения материалов уголовного дела прокурором Ленинского округа установлено, что собранные по делу доказательства образуют необходимую совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность предъявленного обвинения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В ближайшее время материалы уголовного дела рассмотрят в Ленинском районном суде. Мурманчанке грозит штраф до полумиллиона рублей и даже ограничение свободы на срок до трех лет.

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