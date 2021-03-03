В Мурманской области работает «горячая линия» «Антиконтрафакт»

В Мурманской области можно пожаловаться на контрафакт. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где начала свою работу «горячая линия» «Антиконтрафакт». Проект запущен так же в Республиках Адыгея, Дагестан, Башкортостан, а также в Омской, Смоленской, Свердловской областях и Пермском крае.

Сообщить о нарушениях в сфере незаконного оборота промышленности, получить информационную и методическую помощь можно по телефону. Для этого работает единый федеральный номер 8 800-333-51-12. Звонки он принимает в круглосуточном режиме.

– У физических и юридических лиц есть возможность направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов. Горячая линия позволит оперативно вести прием, регистрацию и рассмотрение сообщений от заявителей, – сообщили в региональном министерстве информационной политики.

Отметим, что с мая 2021 года подключить к «горячей линии» «Антиконтрафакт» планируют и другие регионы страны.

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