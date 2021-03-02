В феврале в Мурманске выпало 311% месячной нормы осадков

В Мурманске месячная норма осадков за февраль перевыполнена в три раза. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Февраль 2021 в Мурманской области выдался очень снежным. Во всем муниципалитетах уже перевыполнена месячная норма по осадкам.

- По данным гидрометецентра, в Никеле за февраль выпало 322% от месячной нормы осадков, в Мурманске - 311%. Сильнее всего снегопады шли на северо-западе области. Переходы через ноль добавляют проблем: во дворах, проездах, улицах образуется снежная каша, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его распоряжению в регионе создан областной штаб по уборке муниципалитетов от последствий непогоды. А главам компаний, ответственных за работы, напомнил об ответственности, в том числе уголовной за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Напомним: в Мурманске в машин скорой помощи, застрявшей, со слов водителя, в снегу из-за гололеда, умер пациент.

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