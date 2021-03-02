Андрей Чибис про уборку снега: "Всем главам муниципалитетов свои рабочие места не покидать пока не справитесь с работой"

Губернатор Андрей Чибис распорядился создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопадов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Города Мурманской области тонут в снегу. Сильные снегопады, морозы и оттепель привели к образованию "каши", в которой застревают машины, в том числе "скорая помощь", а родители детей-инвалидов вынуждены нести их на руках, ведь инвалидным коляскам просто не проехать.

Губернатор Андрей Чибис распорядился создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопадов, который возглавит вице-губернатор Юрий Сердечкин. А всем ответственным за этот процесс мобилизовать все силы.

- Штаб будет ежедневно ставить задачи и контролировать их исполнение. Вся отнесенность за организацию работы находится на органах местного самоуправления, но мы готовы муниципалитетам помогать. Всем главам муниципалитетов свои рабочие места не покидать, пока не справитесь с работой. Графики свои все скорректируете. Задача ключевая – обеспечить надлежавшее функционирование всех служб, - сообщил Андрей Владимирович.

Сейчас хуже всего дела с уборкой снега обстоят в Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровске.

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