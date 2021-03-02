В Мурманской области заменят 31 бойлер в многоквартирных домах

31 многоквартирный дом в Мурманской области получит новые бойлеры. Фото: Алексей ФОКИН

В прошлом году губернатор Андрей Чибис поднял тему устаревших и сломавшихся бойлеров в многоквартирных домах. Жителям или приходится менять их за свой счет, или через Фонд капитального ремонта. Но глава региона распорядился найти бюджетные средства для замены 31 водонагревательного устройства в многоквартирных домах.

Первые из их числа уже устанавливаются. Первая "ласточка" - дом №7 на улице Полярной Дивизии в Мурманске.

- Исполнение поручения главы региона о замене 30 теплообменников в Мурманске и 1 в Кандалакше я держу на личном контроле. Окончание работ по монтажу всех теплообменников – до начала мая. Учитывая остроту проблемы, мы уже попросили подрядчика максимально ускорить работы, разумеется, без ущерба для качества их выполнения, - сообщил вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

По 23 домам уже разработаны проекты, в 6 - началась замена старой обвязки теплообменников на новую, еще в двух домах – на Полярной Дивизии, 7 и 9 – монтаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти Disney: в Мурманске презентовали мультсериал «Я жду Нюфоцея Бэч» по книге заполярного писателя. Планируется, что проект сможет выйти не только на всероссийский, но и на международный уровень (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru