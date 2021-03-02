Коронавирус забрал жизни еще 5 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 марта 2021 года составило 951 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки зафиксировано 5 летальных исходов от COVID-19.

Всего в Заполярье с начала пандемии, а именно с марта 2020 года, коронавирусом заболели 46929 северян, 83 человека получили положительный тест за последние сутки.

Больше всего инфицированных приходится на Мурманск (+61, всего 23143). На втором месте Североморск (4312). Тройку замыкает Кандалакшский район (+5, всего 3282).

45372 пациента уже поправились и вернулись к прежней жизни, а 606 жителей и гостей Заполярья еще находятся на лечении. В целом, эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, а значит скоро нас ждет очередное снятие ограничений.

Привились от коронавируса более 21 тысячи жителей Мурманской области. Всего в регион поступило 31 тысяча доз вакцины "Спутник V".

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