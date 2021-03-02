Мурманский писатель Александр Полярный из-за болезни живет на деньги поклонников

А пока начинается судебная тяжба, Александр Полярный, который обещал больше не писать, работает над новой книгой. Фото: www.instagram.com/a.polarniu/

В октябре прошлого года писатель из Мурманска Александр Полярный сжег свои книги и заявил, что больше не будет писать. Автора "Мятной сказки" расстроила реакция людей на его творчество.

Но если с поклонниками бороться сложно, ведь их много, то с блогерами, которые публично критикуют книги Полярного, реально. Так решил писатель и подал в Ленинский районный суд Мурманска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он хочет призвать к ответственности блогеров, освещающих книжный мир.

- У меня было два или три видео, посвященных Полярному. Скажу честно, я настроен решительно, потому что не считаю себя виноватым. Может, я в чем-то перегнул палку, вы знаете, мои ролики очень экспрессивные, могу и обозвать, но я не со зла. Можно было со мной решить, - рассказывает автор канала UncleShurik.

А пока начинается судебная тяжба, Александр Полярный, который обещал больше не писать, работает над новой книгой. Правда, в сети говорит, что вовремя ее не сдаст, потому что болеет.

- На данный момент я нахожусь в чужом городе, живу в съемной однушке, у меня не очень много денег, я болею, езжу по врачам, принимаю таблетки от аллергии, задыхаюсь по ночам без сосудосуживающих препаратов, делаю сам себе уколы, пью антибиотики. У меня одновременно несколько болезней: убитый кишечник (дисбактериоз), перегиб желчного, камни в желчном, воспаленная гланда после неудачной операции, синдром Жильбера, острая крапивница, аллергический ринит, межреберная невралгия и ещё всякие приколы, которые подкидывает мне мой организм, - рассказывает писатель.

А еще он признался, что живет на деньги поклонников, которые те переводят ему в качестве поддержки.

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