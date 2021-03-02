В Мурманске спасатель на колесах вытащил из снежного плена 21 машину, но застрял сам

Tager Степана Романчева, на котором он спасает других, сам попал в снежный плен. Фото: vk.com/murmansk_dtp

О мурманчанине Степане Романчеве "Комсомолка" уже писала: он на своем Tager спасает многих автолюбителей - в морозы прикурит, в снегопад вытащит. Но иногда и спасателям нужна помощь.

В третьем часу ночи 2 марта Степан написал в паблике "Мурманск ДТП ЧП", что попал в снежный плен, пока вытаскивал других.

- Запланированная пара часов [помощи] превратились в восемь. Но зато я вытащил 21 машину. Ну, и искав парковку во дворе, сам застрял. Завтра буду просить помощи, - сообщил мурманчанин.

Несмотря на поздний час, земляки стали предлагать Степану помощь и дернуть. Но сам водитель решил отложить это дело на несколько часов.

Напомним: на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поручил оперативно убрать снежную кашу во дворах и на дорогах, которая образовалась после снегопадов и оттепели.

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