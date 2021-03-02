2 марта дорогу на Териберку закрыли из-за метели

Проезд в Териберку закрыт. Фото: правительство Мурманской области

Ситуация с дорогой на Териберку в последнее время напоминает игру "Открыта или закрыта". Играть в нее приходится и местным жителям (но они-то люди привычные), и туристам.

С начала года "Серебрянку" закрывали уже под десяток раз. Только в 10 утра 1 марта дорога стала доступна для водителей, а уже через сутки ее снова закрыли, ведь второго числа Кольский полуостров накрыло метелью, а также усиливается ветер.

- 2 марта с пяти утра в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - уточнили в "Мурманскавтодоре".

Дорогу откроют, когда погода улучшится. Напомним: на прошлой неделе застрявших в селе туристов вывозили организованной колонной.

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