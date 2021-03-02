В Мурманской области сильная метель и ветер

2 марта в Мурманской области будет сильная метель. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Второй день календарной весны больше похож зиму. С вечера 1 марта в Мурманской области усилился ветер, а второго числа погода и вовсе испортилась.

Как предупреждают в региональном МЧС, во вторник будут сильная метель и ветер. Раньше вечера они не прекратятся. Вдобавок ко всему плюс ждать не придется.

- 2 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, преобладающая температура воздуха -1-6°. 3-4 марта ожидается смещение частных циклонов с Баренцева моря: местами пройдет снег, температура воздуха постепенно понизится, - сообщили в Гидрометцентре Мурманской области.

Из-за непогоды дорогу на Териберку снова закрыли.

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