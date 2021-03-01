Известный шеф-повар Константин Ивлев продегустировал блюда из школьной столовой в Коле

Константин Ивлев также представил в школе концепцию нового меню. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

1 марта школу №2 в Коле посетил известный шеф-повар Константин Ивлев, ведущий популярного шоу "На ножах". Кулинар попробовал еду, которую дают ученикам в столовой. Среди блюд были жаркое из индейки, творожная запеканка, омлет, куриный бульон и несколько блюд из оленины.

В целом, кушанья пришлись повару по вкусу, но без замечаний не обошлось. По его словам, детей нужно завлечь, как это делают в ресторанах и кафе, и сделать это можно несколько способами.

- Неказистость в блюдах есть, но вкус хороший. Повара должны перезагрузиться, стараться готовить блюда так, как их готовят во всех точках общепита. Я всегда говорю, что мы едим глазами, а детям надо тем более прививать это чувство для того, чтобы они не только фастфуд ели. Можно красиво декорировать блюда или, например, использовать интересную посуду, чтобы завлечь их. Школа это ведь не тюрьма и не армия, где везде один стандарт. Нужно просто взять и попробовать что нибудь новенькое, - отметил шеф.

Константин Ивлев также представил в школе концепцию нового меню, разработанного с учетом региональной специфики Севера и показал мастер-класс по приготовлению интересного блюда из оленины.

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