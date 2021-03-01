2 марта в Мурманской области снимут часть ограничений из-за коронавируса

2 марта состоится еженедельное заседание регионального оперативного штаба при правительстве Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С каждым днем эпидемиологическая обстановка в Мурманской области все улучшается, зараженных коронавирусом становится все меньше. Поэтому на этой неделе северянам, скорее всего, станет жить еще легче.

- Не исключено, что завтра мы объявим об очередном послаблении ограничений,- сообщил на оперативном совещании в правительстве 2 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

2 марта состоится еженедельное заседание регионального оперативного штаба при правительстве Мурманской области.

Напомним: в регионе уже разрешили работать детским игровым центрам, аквапаркам. Под запретом пока работа ночных клубов, концерты, ограничена наполняемость залов в театрах, кинотеатрах, филармонии, общепит работает до 23.00. Массовые мероприятия также ограничены по количеству участников, а часть сотрудников разных компаний должна быть на удаленке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Человек-эпоха и человек-память: ушел из жизни известный краевед Мурманской области Михаил Орешета. Он умер на Партизанском острове, который любил всем сердцем (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru