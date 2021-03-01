В Мурманской области усилится ветер

Также северян предупреждают, что из-за оттепели с крыш может падать снег и наледь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый день календарной весны радует северян теплом. Однако зима просто так уходить не хочет, и готова испытать северян.

Как сообщили в МЧС по Мурманской области, 1 марта ожидается сильный западный и юго-западный ветер. Непогода сохранится до первой половины дня 2 марта.

- 2 марта 2021 года Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, преобладающая температура воздуха -1-6°. 3-4 марта ожидается смещение частных циклонов с Баренцева моря: местами пройдет снег, температура воздуха постепенно понизится, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Также северян предупреждают, что из-за оттепели с крыш может падать снег и наледь.

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