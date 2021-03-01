Начинается очередной этап обсуждения концепции развития парковой зоны Долины Уюта

Одно из важных предложений - поменять местами детскую площадку и площадку для выгула собак. Фото: Валерий Васильев

Центр городского развития Мурманской области подвел итоги обсуждения концепции развития парковой зоны Долины Уюта с жителями города.

Как и предполагалось, у нее есть как активные сторонники, так и противники, а также единодушное понимание некоторых моментов. Самое главное – все просят максимально сохранять деревья, экосистему, озеро. При проектировании предусмотреть как можно меньше асфальта, бетона, зато планируют по максимуму использовать дерево, может быть, даже сделать грунтовые дорожки.

Конечно же горожане просили сохранить прогулочные маршруты, добавить велодорожки, чтобы их можно было бы зимой превращать в лыжню. Все дорожки расширить – создать пространство для мам с колясками, бегунов, велосипедов, скандинавской ходьбы. И, главное, чтобы их можно автоматически чистить зимой.

- Мы пытаемся найти баланс между людьми и природой, чтобы было всем место. Чтобы ее максимально сохранить и люди могли ею пользоваться, - поясняет редакции «КП» Евгения Бурка, специалист АНО "Центр городского развития Мурманской области».

Одно из важных предложений - поменять местами детскую площадку и площадку для выгула собак. Сейчас концепцией детская площадка предусмотрена вдоль Кольского проспекта, где проходит теплотрасса, там ее защищает рельеф. Но большинство людей предложили туда перенести площадку для выгула собак, а детскую обустроить ближе к домам – к проектному кольцу. И, конечно же, сделать так, чтобы дети и животные не пересекались.

А еще жители попросили поставить информационные стенды на входах с расписанием мероприятий и секций и сделать шлагбаум от любителей заезжать туда, куда не надо.

4 марта Центр городского развития планирует привлечь к диалогу предпринимателей и креативные индустрии, чтобы они подумали – смогли бы они зайти в эту парковую зону и с чем. Например, создать кафе, мини-кинотеатры, шоу.

- После всего этого обсуждения мы выберем позиции, за которые выступило большинство. И предадим это все в проектную работу. На том этапе и будет приниматься решение как вести работу с озером, из какого материала делать дорожки, какие элементы малой архитектуры размещать, - поясняют в Центре городского развития.

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