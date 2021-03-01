Tele2 открывает digital-кофейню в Мурманске

Tele2 развивает формат коллаборации с кофейнями с 2017 года. Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 совместно с сетью кофеен OnePriceCoffee объявляют об открытии точки продаж в Мурманске. Первый салон связи Tele2 совмещенный с кофейней заработал на улице Ленина, 74.

Новый для Мурманска формат коллаборации телеком-компании и ресторанного бизнеса представляет собой торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кофейня. Помещение находится в центре города. Посетители могут в одном месте приобрести современные смартфоны и «умные» устройства, подключить выгодные тарифы, а также выпить кофе на территории салона или взять кофе с собой.

Tele2 развивает формат коллаборации с кофейнями с 2017 года. Проекты демонстрируют высокую эффективность: трафик в совместных точках продаж в 5 раз выше среднего значения по салонам связи, а объем продаж SIM-карт превышает средний показатель на 10%. Подобные салоны работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Татьяна Тихоненко, директор мурманского филиала Tele2:

«Tele2 первой среди операторов вышла в рознице на путь коллабораций с ресторанным бизнесом. В результате мы сделали процесс покупок для клиентов более удобным. Эта модель уже показала высокую эффективность как для бизнеса оператора, так и для наших партнеров. Уверена жители столицы Заполярья высоко оценят возможность и выпить горячего кофе, и решить свои задачи по мобильной связи в одном месте».

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