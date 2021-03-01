Актриса Мурманского областного драмтеатра Марина Скоромникова умерла в возрасте 85 лет

Самое горькое, что она так и не дождалась возвращения в свой родной театр, хотя бы в зрительный зал, ведь последние годы - с 2016 года - она уже была на пенсии. Фото: Людмила ШЕКА

1 марта после продолжительной болезни ушла из жизни актриса Мурманского областного драматического театра Марина Петровна Скоромникова.

Театр был для нее домом с самого рождения, ведь она родилась в Москве в 1936 году в семье актеров. И кочевала по просторам нашей необъятной страны вместе с ними: от Комсомольска-на-Амуре до Иваново. Пыталась стать то физиком, то математиком, но даже в студенческие годы играла в спектаклях самодеятельного театра при фабрике Зиновьева. Потом была сцены Ивановского театра драмы в 1956 году, Горьковского театра комедии, театра Северного флота. С 1969 года Марина Скоромникова стала актрисой Мурманского драматического театра и сыграла около 120 ролей.

В 1960–1970 годах она участвовала в создании 10 телепостановок Мурманского телевидения, записала на областном радио ряд программ для детей, пробовала себя в роли режиссера, избиралась членом Мурманского обкома КПСС, депутатом Мурманского городского Совета депутатов трудящихся.

Марина Скоромникова награждена званиями заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР, орденом Дружбы.

Самое горькое, что она так и не дождалась возвращения в свой родной театр, хотя бы в зрительный зал, ведь последние годы - с 2016 года - она уже была на пенсии.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает соболезнование родным и близким Марины Петровны.

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