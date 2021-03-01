Коронавирус забрал еще трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 марта 2021 года составило 946 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 скончались еще три человека.

Всего в Заполярье с начала пандемии, а именно с марта 2020 года, коронавирусом заболели 46 846 северян, 84 человека получили положительный тест за последние сутки. Напомним: максимума за период пандемии в Мурманской области достигли 2 декабря 2020 года - 290 случаев заражения за сутки. Но с того момента эпидемиологическая обстановка стала улучшаться.

Больше всего инфицированных приходится на Мурманск (+57, всего 32082). На втором месте Североморск (4312). Тройку замыкает Кандалакшский район (+6, всего 3277).

Благодаря тому, что в регионе стабилизировалась обстановка по коронавирусу, в ближайшие дни стоит ждать отмены части введенных ограничений.

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