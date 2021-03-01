В Мурманске вспыхнувший BMW X5 тушили 10 пожарных

Причины пожара выясняются. Фото: скрин

В последний день зимы мурманскому автовладельцу BMW X5 совсем не повезло - во дворе на улице Мира вспыхнула его машина, от которой теперь остался лишь кусок железа. Иномарка стоит не меньше 5 миллионов рублей.

- 28 февраля в 19.43 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, ул. Мира, дом 23. Загорелся легковой автомобиль. В результате происшествия BMW X5 сгорел по всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 10 человек личного состава, 2 единицы техники.) Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Напомним: пожар на рынке "Семеновский" в Мурманске локализовали. Огонь занялся около 7 утра 28 февраля.

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