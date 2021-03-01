Дорогу на Териберку и Туманный открыли

Путь снова доступен для автомобилистов. Фото: vk.com/my_teriberka/ Татьяна Головина

В последнюю неделю дорога на Териберку то и дело открывается-закрывается. Виной тому ненастная погода, которая не дает автовладельцам нормальной жизни. Так, вечером 28 февраля путь в поморское село был закрыт, однако спустя полсуток движение восстановлено.

-С 10.00 1 марта автомобильная дорога "Кола - Серебрянские ГЭС", с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка открыты для проезда, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

И все же спасатели предупреждают, что в первый день весны в регионе ожидается сильная гололедица. Стоит быть внимательнее. Рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

На официальном сайте "Мурманскавтодора" можно узнать о состоянии дорог Мурманской области. Также, данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808 (в зимний период круглосуточно).

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