Министр здравоохранения Мурманской области: "В регионе свернуто более 400 ковидных коек"

Общий фонд сейчас составляет 1103 койки. 136 из них - с ИВЛ. Фото: правительство МО

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области становится лучше. Как сообщил на оперативном совещании 1 марта министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, со второй декады января в регионе свернули уже более 400 ковидных коек - это треть коечного фонда. На прошлой неделе стало меньше на 60 коек. Общий фонд сейчас составляет 1103 койки. 136 из них - с ИВЛ.

- В обсерваторах находятся 960 человек, на самоизоляции - 2702 человека. В регионе работает 25 прививочных пунктов, поступила 31 тысяча доз вакцины "Спутник V". Уже привито 21700 северян, - сообщил министр.

Более 50800 пациентов с COVID-19 обеспечены бесплатными лекарственными препаратами из областного бюджета. Дополнительно 15 тысяч человек получили лекарства из средств федерального бюджета.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, с учетом сложившейся обстановки по коронавирусу, которая стабилизировалась, 2 марта жителей региона могут ждать очередные снятия ковидных ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области сняли часть ковидных ограничений. Обстановка в регионе позволила это сделать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru