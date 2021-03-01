В Варзуге остались без света 40 домов

Северяне остались без благ цивилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро первого дня весны для жителей Варзуги началось совсем не с кофе или чая. А все потому, что погреть чайник не представляется возможным - электроснабжение в селе было отключено. Северяне остались без благ цивилизации.

- 1 марта в 08.00 оперативному дежурному ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в селе Варзуга. Причина отключения неизвестна, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Под отключение попали 40 одноэтажных домов, в которых живет 80 человек (из них 19 несовершеннолетних). Без света остались три социально значимых объекта - Дом культуры, частный магазин, помещение администрации.

Электролинии Варзуги принадлежат администрации Терского района, по договору находятся в аренде ПАО « МРСК Северо-запад», которое их обслуживает.

На месте аварии работает аварийная бригада МРСК «Северо-запад» Колэнерго в составе двух человек, 2 единицы техники.

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