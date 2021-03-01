В Мурманске за выходные расчистили от снега более 460 дворов

Дороги убирают в усиленном режиме. Фото: администрация Мурманска

С наступлением весны в Мурманскую область пришло потепление, и как следствие - снежная каша во дворах и на дорогах. Как говорится, ни пройти, не проехать.

Как доложил на оперативном совещании 1 марта министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алексей Лыженков, региональная улично-дорожная сеть в целом находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас ведутся работы по расчистке дорог, а также и вывозу снега из мест временного складирования. Однако во дворах ситуация сложнее.

- На прошлой неделе было задействовано 422 единицы техники на уборке муниципальных дорог и 303 единицы техники работали во дворах. Трудились 537 дорожных рабочих и 2377 работников от управляющих компаний. Более 200 человек привлекалось для общественно-полезных работ, - отметил Алексей Лыженков. - За минувшие выходные в Мурманске почищены более 460 дворов.

Всего за февраль поступило 350 жалоб о ненадлежащем содержании дворов и наледи на кровлях. На текущий момент из них осталось удовлетворить 20.

Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, главное - оперативно расчистить снежную кашу, чтобы не возникало проблем у жителей городов и поселков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Складировать нельзя топить: Как в Мурманске организована работа по уборке снега. Для города не хватает полигонов и плавильных установок (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru