В Мурманской области назначили нового руководителя комитета по молодежной политике

Ранее молодой человек возглавлял региональную Почту России. Фото: "Единая Россия"

Оперативное совещание в первый день весны губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с новых кадровых решений.

- Руководителем комитета по молодежной политике с 1 марта становится Егор Хаценко. Он коренной мурманчанин, член общественной молодежной палаты при Мурманской областной думе. До этого момента возглавлял региональную Почту России, имеет опыт системной работы. На этой неделе уже приступим к развитию молодежного движения, вовлечение молодежи в политическую жизнь, создание таких условий, чтобы ребятам было интересно по всем сферам жизнедеятельности. Это один из наших ключевых приоритетов. Прошу коллег оказывать содействие, - отметил Андрей Чибис.

Курировать комитет молодежной политики будет заместитель губернатора региона Елена Дягилева.

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