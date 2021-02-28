Пожар на рынке "Семеновский" в Мурманске локализовали

Пожар случился на площади в 150 квадратных метров. Фото: vk.com/murmanskgroup

Рано утром 28 февраля на продуктово-вещевом рынке "Семеновский" в Мурманске на проспекте Героев-североморцев, 15 начался пожар. Около 7 утра занялся огонь, который распространился на площадь в 150 квадратных метров.

На месте работали три пожарно-спасательных подразделения (6 единиц техники).

- Около 11 утра возгорание было локализовано, - сообщили в ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Пострадавших и погибших в пожаре, к счастью, не было: пожар случился до начала рабочего дня. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним: в середине февраля в Мурманске загорелось здание Госжилинспекции и министерства имущества. А самый серьезный пожар случился 6 февраля в Кандалакше, когда сгорел многоквартирный жилой дом, и 22 человека остались без крыши над головой, а один погиб.

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