В Мурманске фотограф добилась защиты своих авторских прав

Фотограф через суд отстаивала свои авторские права. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотографу из Мурманска пришлось в суде отстаивать свои авторские права на снимки. Она обнаружила, что мастерица использует фотографии для демонстрации своих швейных изделий - выкладывает в свои соцсети. При этом авторство снимков она не указывает. Да и сама фотограф разрешения на публикацию своих работ не давала.

Она направила претензию, в которой было требование удалить все фото из соцсетей. Но в полной мере ответчик этого не сделала. Поэтому фотограф обратилась в суд, потребовав 1 910 000 рублей в качестве нарушения авторских прав и компенсацию морального вреда в 100 000 рублей.

- В ходе рассмотрения дела, ответчик исковые требования не признала. Не оспаривая факт принадлежности фотографий истцу и ее авторство, указала, что спорные фотографии были выполнены истцом на взаимовыгодных условиях для обеих сторон, поскольку ответчик не раз оказывала услуги по оформлению фотостудии для проведения тематических фотосессий. Фотоматериал используется ответчиком с целью демонстрации изготовленных швейных изделий, при публикации фотографий на их автора она не указывала, каких-либо соглашений об авторском праве, условиях использования фотоматериала, сторонами не заключалось, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

Ответчика обязали удалить все фотографии, ставшие предметом спора, заплатить за нарушение авторских прав 35 тысяч рублей и тысячу в качестве возмещения морального вреда.

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