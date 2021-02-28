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Военнослужащего, получившего ранение во время салюта в Североморске, уволили из Вооруженных Сил

Дмитрий Чемалин благодарит врачей, который поставили его на ноги
Ника СВЕТЛОВА
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Дмитрий Чемалин пережил сложную операцию на голове.

Дмитрий Чемалин пережил сложную операцию на голове.

Во время празднования Дня Военно-Морского флота в Североморске в июле прошлого года произошло ЧП: морпех Дмитрий Чемалин получил ранение в голову. По одной из версий, ему в голову прилетел осколок салюта.

Молодой человек в тяжелом состоянии попал в реанимацию, врачи Североморского военного госпиталя провели сложную операцию и вставили ему в голову металлическую пластину, так как тяжелый предмет, попавший в Дмитрия, пробил ему череп.

Только в октябре пострадавший смог вернуться домой к родным в Сыктывкар, там его в том числе ждала маленькая дочка. Теперь Дмитрию надо искать новую профессию, ведь в армии он больше не может служить.

- Приказом от 19 февраля 2021 года Дмитрий уволен с военной службы по состоянию здоровья! На этом жизнь в государственных структурах для Димки закончилась. Ему была оказана материальная и медицинская помощь согласно федеральным законам, - сообщил друг пострадавшего Алексей Голубецкий.

Сам Дмитрий говорит, что из-за случившейся с ним беды возбуждено уголовное дело, но пока его расследование не закончено, он ничего рассказать не может. Зато может поблагодарить всех, кто его поддерживал.

- Хочу сказать огромное спасибо всем неравнодушным, военнослужащим, простым гражданам, медперсоналу, которые в первую минуту и вообще в первое время оказали помощь и поддержку, мне и моим родным. Благодаря вам вся эта история, которая со мной приключилась, прошла налегке, - говорит Дмитрий.

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