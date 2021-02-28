Константин Ивлев представит Андрею Чибису концепцию нового школьного меню

Константин Ивлев представит в Мурманской области концепцию нового школьного меню. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тема школьного питания в Мурманской области часто бывает на слуху из-за проблем с его стоимостью. Но родительская плата не единственный фактор, который важен в этой ситуации. Еда в школах должна быть еще и полезной, а также вкусной. Ведь жалобы от учащихся и их родителей на то, что в тарелке лежит что-то неаппетитное, поступают не так часто.

В Мурманской области над тем, как сделать так, чтобы детям было вкусно, а еда приносила пользу, думают постоянно. Например, провели эксперимент - ввели в меню тефтели из оленины. А 1 марта состоится встреча губернатора Андрея Чибиса с российским шеф-поваром Константином Ивлевым и командой проекта Российского движения школьников «Шеф в школе».

- Константин Ивлев – амбассадор проекта Российского движения школьников «Шеф в школе» представит главе региона концепцию нового меню, разработанного с учетом региональной специфики Севера, для возможного внедрения в систему школьного питания. Также команда и активисты проекта оценят состояние школьной столовой, продегустируют блюда трех комбинатов питания Мурманской области, пообщаются с учениками и работниками, - сообщили в правительстве Заполярья.

Также шеф-повар проведет мастер-класс.

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