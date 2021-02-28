Жители Алакуртти волнуются, что из-за реновации военных домов снесут их гаражи

Жители Алакуртти переживают, что останутся из-за реновации без гаражей. Фото: администрация Алакуртти

В Мурманской области началась реновация ЗАТО и городов, где живут военнослужащие. В некоторых населенных пунктах будут не только обновлять квартиры для вступивших в ряды нашей армии и строить новые объекты, но и сносить старые постройки. Например, в Гаджиево и Алакуртти.

Жители села такой новости не обрадовались, ведь под снос пойдут их гаражи и хозяйственные постройки, а на их месте построят три жилых дома для военных и общежитие. Ситуация непростая и требует решения, поэтому с жителями Алакуртти встретилось руководство населенного пункта и представители строительной компании АО «ВСК». Северян заверили, что просто сносить строения не будут, решение найдут. Но пока проблема сохраняется.

- Безусловно, непонимание и возмущение жителей мне близко и понятно. Но проблема еще и в том, что все более или менее удобные и свободные земли на территории муниципалитета принадлежат Миноборны, и Алакуртти, как военный гарнизон, стоит в их перспективном плане развития, - сообщили глава Алакуртти Александр Самарин.

Времени на то, чтобы найти решение, не так много - всего два месяца. Пока основной вариант - администрация предоставляет земельный участок для строительства новых гаражей или их переносят на новое место при финансовой помощи администрации. Только для этого подходит не так много мест.

- Последний пункт вызвал много вопросов и сомнений, поэтому мы готовы еще раз все тщательно перепроверить и проработать, после чего, снова встретиться и еще раз обсудить детали, - отметил Александр Самарин.

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