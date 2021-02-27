В Мурманске в доме на улице Марата прорвало трубу с горячей водой и затопило квартиру

С потолка на жильцов обрушился водопад. Фото: скриншот видео

Ужасная коммунальная авария 27 февраля произошла в Мурманске в доме №4 на улице Марата. В одной из квартир случился настоящий потоп из-за трубы с горячей водой, которую прорвало на чердаке.

- Бьет током, отвалился потолок, обои. 26 февраля что-то слесаря делали на чердаке, и в итоге такие последствия. Страшно оставаться в доме, слова излишне. Просто смотрите видео, - рассказала в паблике "Мурманск" Татьяна Федорова.

Как сообщила местная жительница "КП", в этой квартире живет ее бабушка. Горячую воду уже перекрыли, но с потолков все еще капает вода, стекают остатки с чердака. Затоплена вся кухня и коридор.

Дом признан аварийным, но пока что не расселен. Фото: Татьяна Федорова

- Был представитель от управляющей компании " Комфорт". Составили акт, сказали, чтобы провести ремонтные работы нужно полное высыхание, стоит жуткий запах теперь. Страшно то, что такое может повториться. Бабушка сидит в квартире, с тропическим "дождиком"...ждем высыхания. Будем обращаться в суд, - поделилась с "КП" Татьяна.

К слову, этот трехэтажный дом признан был аварийным, но расселения нужно ждать как минимум до 2024 года.

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